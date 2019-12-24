وظائف بشركة لاند مارك لحملة الثانوية فما فوق

المواطن - الرياض

أعلنت شركة لاند مارك عن وجود 28 وظيفة شاغرة بمسمى وظيفي “مساعد في محل، شريك مبيعات، كاشير، مساعد مخزن “، عبر الموقع الإلكتروني لينكد إن للعمل بالعاصمة الرياض وجدة وأبها والدمام وبريدة.

شروط التقديم :-

– لحملة الثانوية العامة أو الدبلوم.

الوظائف الشاغرة :-

1- مساعد في محل | (20 وظيفة بالرياض وأبها والدمام وبريدة)

رابط التقديم :-

الرياض:- اضغط هنا

أبها:- اضغط هنا

الدمام :- اضغط هنا

بريدة:- اضغط هنا

2- شريك مبيعات (وظيفتين بجدة)

– تحديد احتياجات العملاء ومساعدة العملاء في قرار الشراء.

– التأكد من أن البضائع المطلوبة متوفرة يوميًا ويتم استلامها بكميات صحيحة من المستودعات وغيرها من المتاجر.

– متاح للعميل في جميع الأوقات.

رابط التقديم :-

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3- كاشير وظائف بجدة)

رابط التقديم :-

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4- مساعد مخزن (وظيفتين بأبها)

رابط التقديم :-

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تاريخ التقديم :-

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