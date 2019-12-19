وظائف بشركة ملاذ للتأمين لحملة الدبلوم فما فوق

وظائف بشركة ملاذ للتأمين لحملة الدبلوم فما فوق

2019/12/20
الساعة 12:06 صباحًا
- ‎فيحصاد اليوم, وظائف
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المواطن - الرياض

أعلنت شركة ملاذ للتأمين عن وظائف شاغرة لحديثي التخرج وأصحاب الخبرة لحملة الدبلوم فما فوق وذلك وفق التفاصيل التالية:

1. موظف استقبال – قسم المطالبات :

  1. شهادة الدبلوم أو البكالوريوس في أي تخصص.
  2. إجادة التحدث بالعربية والإنجليزية وكتابتهما.
  3. مهارات التواصل الممتازة.
  4. أن يكون المتقدم حديث التخرج.
  5. القيام بالأعمال الإدارية وتوجيه خدمات العملاء والزوار.
  6. مهارات العمل الجماعي وإجادة استخدام مايكروسوفت أوفيس.

2.مدير تنفيذي أول – إدارة المخاطر:

  1. شهادة البكالوريوس فى الاقتصاد / المالية / المحاسبة.
  2. ألا تقل الخبرة عن خمسة أعوام.
  3. الحصول على شهادة مهنية مثل FRM ، PRM ، CIA أو CFA.

تاريخ التقديم :-

متاح الآن

رابط التقديم : (اضغط هنا).

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