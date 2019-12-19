وظائف بشركة ملاذ للتأمين لحملة الدبلوم فما فوق

المواطن - الرياض
أعلنت شركة ملاذ للتأمين عن وظائف شاغرة لحديثي التخرج وأصحاب الخبرة لحملة الدبلوم فما فوق وذلك وفق التفاصيل التالية:
1. موظف استقبال – قسم المطالبات :
- شهادة الدبلوم أو البكالوريوس في أي تخصص.
- إجادة التحدث بالعربية والإنجليزية وكتابتهما.
- مهارات التواصل الممتازة.
- أن يكون المتقدم حديث التخرج.
- القيام بالأعمال الإدارية وتوجيه خدمات العملاء والزوار.
- مهارات العمل الجماعي وإجادة استخدام مايكروسوفت أوفيس.
2.مدير تنفيذي أول – إدارة المخاطر:
- شهادة البكالوريوس فى الاقتصاد / المالية / المحاسبة.
- ألا تقل الخبرة عن خمسة أعوام.
- الحصول على شهادة مهنية مثل FRM ، PRM ، CIA أو CFA.
تاريخ التقديم :-
متاح الآن
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