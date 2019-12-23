وظائف بـ المستشفى السعودي الألماني للرجال والنساء
براتب شهري 10,000 ريال

وظائف بـ المستشفى السعودي الألماني للرجال والنساء

2019/12/23
الساعة 8:30 صباحًا
- ‎فيحصاد اليوم, وظائف
0
طباعة
المواطن - الرياض

أعلنت مستشفيات السعودي الألماني عن وظائف شاغرة للرجال والنساء بمسمى وظيفي أخصائي علاج طبيعي للعمل في محافظة الدمام وذلك وفق التفاصيل والمعلومات الموضحة أدناه:

الوظائف الشاغرة :-

– أخصائي علاج طبيعي

شروط التقديم :-

– درجة البكالوريوس أو ما يعادلها في الطب والعلوم الصحية – علاج طبيعي.
– بدون خبرة سابقة.

مهام الوظيفة :-

– تقديم برامج العلاج البدني للمرضى، وتطبيق الأساليب العلاجية وتقييم استجابة المرضى للعلاج، وإعادة تقييم خطط العلاج حسب الحاجة.
– تصميم برامج العلاج البدني للحفاظ على الوظائف البدنية أو تحسينها أو استعادتها، وتخفيف الآلام ومنع حدوث خلل وظيفي بدني، وتحديد أساليب العلاج الطبيعي المناسبة.
– تثقيف المرضى حول أسباب الإصابات والأمراض والاضطرابات وكيفية علاجها، والتشجيع على الاستمرار في العلاج والتمرين خارج جلسات العلاج الطبيعي.
– مقابلة المرضى وفحصهم ومراجعة تاريخهم الطبي لفهم الشكاوى والأعراض التي يعانون منها.
مميزات الوظيفة :-

– راتب شهري 10,000 ريال.

تاريخ التقديم :-

متاح الآن

رابط التقديم: (اضغط هنا).

تابعنا على تواصل معنا على
شارك الخبر

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

avatar


هل قرأت هذا ؟
  • 15 #وظيفة للجنسين بالمستشفى السعودي الألماني
    •
  • أمير عسير يكرم فريقًا طبيًّا أجرى عملية نادرة لمسنة سورية
    •
  • وظائف بالمستشفى السعودي الألماني
    •


    ِشارك على الفيس بوك
    "> المزيد من الاخبار المتعلقة :