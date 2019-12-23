وظائف بـ المستشفى السعودي الألماني للرجال والنساء

المواطن - الرياض

أعلنت مستشفيات السعودي الألماني عن وظائف شاغرة للرجال والنساء بمسمى وظيفي أخصائي علاج طبيعي للعمل في محافظة الدمام وذلك وفق التفاصيل والمعلومات الموضحة أدناه:

الوظائف الشاغرة :-

– أخصائي علاج طبيعي

شروط التقديم :-

– درجة البكالوريوس أو ما يعادلها في الطب والعلوم الصحية – علاج طبيعي.

– بدون خبرة سابقة.

مهام الوظيفة :-

– تقديم برامج العلاج البدني للمرضى، وتطبيق الأساليب العلاجية وتقييم استجابة المرضى للعلاج، وإعادة تقييم خطط العلاج حسب الحاجة.

– تصميم برامج العلاج البدني للحفاظ على الوظائف البدنية أو تحسينها أو استعادتها، وتخفيف الآلام ومنع حدوث خلل وظيفي بدني، وتحديد أساليب العلاج الطبيعي المناسبة.

– تثقيف المرضى حول أسباب الإصابات والأمراض والاضطرابات وكيفية علاجها، والتشجيع على الاستمرار في العلاج والتمرين خارج جلسات العلاج الطبيعي.

– مقابلة المرضى وفحصهم ومراجعة تاريخهم الطبي لفهم الشكاوى والأعراض التي يعانون منها.

مميزات الوظيفة :-

– راتب شهري 10,000 ريال.

تاريخ التقديم :-

متاح الآن

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