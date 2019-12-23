وظائف بـ المستشفى السعودي الألماني للرجال والنساء

أعلنت مستشفيات السعودي الألماني عن وظائف شاغرة للرجال والنساء بمسمى وظيفي أخصائي علاج طبيعي للعمل في محافظة الدمام وذلك وفق التفاصيل والمعلومات الموضحة أدناه:
الوظائف الشاغرة :-
– أخصائي علاج طبيعي
شروط التقديم :-
– درجة البكالوريوس أو ما يعادلها في الطب والعلوم الصحية – علاج طبيعي.
– بدون خبرة سابقة.
مهام الوظيفة :-
– تقديم برامج العلاج البدني للمرضى، وتطبيق الأساليب العلاجية وتقييم استجابة المرضى للعلاج، وإعادة تقييم خطط العلاج حسب الحاجة.
– تصميم برامج العلاج البدني للحفاظ على الوظائف البدنية أو تحسينها أو استعادتها، وتخفيف الآلام ومنع حدوث خلل وظيفي بدني، وتحديد أساليب العلاج الطبيعي المناسبة.
– تثقيف المرضى حول أسباب الإصابات والأمراض والاضطرابات وكيفية علاجها، والتشجيع على الاستمرار في العلاج والتمرين خارج جلسات العلاج الطبيعي.
– مقابلة المرضى وفحصهم ومراجعة تاريخهم الطبي لفهم الشكاوى والأعراض التي يعانون منها.
مميزات الوظيفة :-
– راتب شهري 10,000 ريال.
تاريخ التقديم :-
متاح الآن
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