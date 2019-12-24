وظائف بمدينة الملك سعود الطبية للرجال والنساء

المواطن - الرياض

أعلنت مدينة الملك سعود الطبية، عبر حسابها الإلكتروني (بوابة التوظيف)، عن وجود وظائف لحديثي التخرج في تخصص الصيدلة، بمسمى وظيفي (مسؤول صرف أدوية)، من أجل العمل في العاصمة الرياض.

الوظائف الشاغرة :-

– : درجة البكالوريوس في تخصص (صيدلة).

شروط التقديم :-

أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

أن يكون حاصلاً على درجة البكالوريوس في تخصص (صيدلة).

إجادة استخدام برامج الكمبيوتر المختلفة.

معرفة الأنظمة واللوائح المعمول بها.

الإلمام باللغة الإنجليزية.

معرفة جيدة بالأنظمة والإجراءات الخاصة بعمل المستودعات.

القدرة على التواصل مع الغير بكفاءة.

مهام الوظيفة :-

أن يكون مسؤولاً عن تحقيق رؤية وأهداف الإدارة.

أن يكون مسؤولاً عن متابعة وتنفيذ الخطة الاستراتيجية الخاصة بالإدارة.

المشاركة في تطوير وتحسين الأداء حسب معايير الجودة المعتمدة.

المشاركة في عمل التدريب اللازم والمستمر لمسؤولي الصرف.

نقل وصرف وتوزيع الأدوية من المستودعات الفرعية للصيدلية.

تاريخ التقديم :-

متاح الآن

رابط التقديم : (هنا).

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