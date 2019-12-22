وظائف تدريبية وأكاديمية بـ الهيئة الملكية بالجبيل

المواطن - الجبيل
أعلنت الهيئة الملكية بالجبيل عن توفر وظائف تدريبية وأكاديمية شاغرة (للرجال والنساء) من حملة درجة البكالوريوس، الماجستير، الدكتوراه، في المجالات التالية:
- هندسة الآلات والتحكم
- المهارات الكيميائية
- اللغة الإنجليزية
- الهندسة الكهربائية
- الهندسة الميكانيكية
- الهندسة المدنية.
- هندسة الحاسب.
- الشبكات.
- الرياضيات
- الكيمياء.
- التصميم الداخلي
- إدارة الأعمال
- الفيزياء.
- المحاسبة
- الموارد البشرية
- الخدمات اللوجستية وإدارة سلسلة الإمداد
- اللحام .
– للتقديم من خلال الرابط التالي (اضغط هنــا).
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