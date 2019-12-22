وظائف تدريبية وأكاديمية بـ الهيئة الملكية بالجبيل

المواطن - الجبيل

أعلنت الهيئة الملكية بالجبيل عن توفر وظائف تدريبية وأكاديمية شاغرة (للرجال والنساء) من حملة درجة البكالوريوس، الماجستير، الدكتوراه، في المجالات التالية:

هندسة الآلات والتحكم

المهارات الكيميائية

اللغة الإنجليزية

الهندسة الكهربائية

الهندسة الميكانيكية

الهندسة المدنية.

هندسة الحاسب.

الشبكات.

الرياضيات

الكيمياء.

التصميم الداخلي

إدارة الأعمال

الفيزياء.

المحاسبة

الموارد البشرية

الخدمات اللوجستية وإدارة سلسلة الإمداد

اللحام .

– للتقديم من خلال الرابط التالي (اضغط هنــا).

تابعنا على تواصل معنا على