#وظائف شاغرة بالخدمات الصحية للهيئة الملكية

#وظائف شاغرة بالخدمات الصحية للهيئة الملكية

2019/12/02
الساعة 7:51 مساءً
- ‎فيالمراسلون, حصاد اليوم, وظائف
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المواطن - خالد الأحمد

أعلنت الهيئة الملكية بالجبيل، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وصحية شاغرة للسعوديين، من حمَلة درجة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى برنامج الخدمات الصحية للهيئة الملكية بالجبيل.

وأبرزت الهيئة، أنّ الوظائف المتاحة على مسمى:

. أخصائي قانوني: درجة البكالوريوس في تخصصات: (القانون، أو الدراسات الدينية)، أو المجالات ذات الصلة.

. أخصائي أشعة: درجة البكالوريوس في تخصص الأشعة.

. طبيب مقيم- الطب الداخلي: درجة البكالوريوس في تخصص الطب والجراحة.

وأوضحت الهيئة، أن التقديم متاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 2 ديسمبر 2019م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 15 ديسمبر 2019م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).

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