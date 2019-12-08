وظائف شاغرة بالهيئة السعودية للمقاولين

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت الهيئة السعودية للمقاولين- المتخصصة بتنظيم وتطوير قطاع المقاولات- عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة درجة البكالوريوس في عدد من التخصصات، مع وجود خبرات سابقة؛ وذلك للعمل بفروع الهيئة في مدينة الرياض.

وأبرزت الهيئة، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– مسؤول التسويق: درجة البكالوريوس في تخصصات: (التسويق، والإعلان)، أو ما يعادلها.

– مسؤول الأكاديمية: درجة البكالوريوس في تخصصات: (إدارة الأعمال، الموارد البشرية)، أو ما يعادلها.

وأوضحت الهيئة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الأحد الموافق 8 ديسمبر 2019م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)