وظائف شاغرة بشركة ميدغلف في 3 مدن

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت شركة المتوسط والخليج للتأمين وإعادة التأمين التعاوني “ميدغلف”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للرجال والنساء، من حملة شهادة الدبلوم أو درجة البكالوريوس في أي من التخصصات الإدارية أو المالية، مع وجود خبرات سابقة؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في كل من الرياض، وجدة، والخبر.

وأبرزت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– مدير الحسابات- قسم المبيعات المباشرة (الرياض).

– مدير الحسابات- قسم المبيعات المباشرة (جدة).

– مدير الحسابات- قسم المبيعات المباشرة (الخبر).

وأوضحت الشركة، أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الأربعاء الموافق 11 ديسمبر 2019م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)