وظائف شاغرة بشركة BAE SYSTEMS في 3 مدن

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت شركة بي إيه إي سيستمز السعودية “BAE SYSTEMS”، المتخصصة بمجالات التصنيع والطيران والتكنولوجيا والأمن، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وتعليمية وهندسية وفنية شاغرة للسعوديين ولغير السعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في كل من الرياض، والطائف، والظهران.

وأبرزت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

. مدير العمليات- التايفون (الطائف).

. مدير جودة التدريب والمعايير (الظهران).

. مدرس العلوم الأكاديمية (الظهران).

. مدير مشروع (الرياض).

. مدير الإستراتيجية والأداء (الرياض).

. منسق خلية معدات الاختبار والقياس- التايفون (الطائف).

. فني دعم الأدوات- التايفون (الطائف).

. فني إدارة البيانات- التايفون (الطائف).

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 20 ديسمبر 2019م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

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