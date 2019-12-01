وظائف شاغرة بفروع مصرف الراجحي

المواطن- خالد الأحمد
أعلن مصرف الراجحي، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة درجة البكالوريوس في تخصصات: (المالية، والإدارية)، ويفضل وجود خبرات سابقة؛ وذلك للعمل لدى فروع المصرف في كل من تبوك، والجوف.
وأبرزت إدارة المصرف، أن الوظائف المتاحة على مسمى:
– ممثل خدمات مبيعات (فرع تبوك).
– ممثل خدمات مبيعات (فرع الجوف).
وأوضحت إدارة المصرف، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الأحد الموافق 1 ديسمبر 2019م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 19 ديسمبر 2019م.
وأشارت إدارة المصرف إلى أنه للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)
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