#وظائف شاغرة بفروع مصرف الراجحي

#وظائف شاغرة بفروع مصرف الراجحي

2019/12/01
الساعة 10:12 مساءً
- ‎فيالمراسلون, حصاد اليوم, وظائف
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المواطن- خالد الأحمد

أعلن مصرف الراجحي، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة درجة البكالوريوس في تخصصات: (المالية، والإدارية)، ويفضل وجود خبرات سابقة؛ وذلك للعمل لدى فروع المصرف في كل من تبوك، والجوف.

وأبرزت إدارة المصرف، أن الوظائف المتاحة على مسمى:

– ممثل خدمات مبيعات (فرع تبوك).

– ممثل خدمات مبيعات (فرع الجوف).

وأوضحت إدارة المصرف، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الأحد الموافق 1 ديسمبر 2019م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 19 ديسمبر 2019م.

وأشارت إدارة المصرف إلى أنه للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

 

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