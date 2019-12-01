وظائف شاغرة بفروع مصرف الراجحي

المواطن- خالد الأحمد

أعلن مصرف الراجحي، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة درجة البكالوريوس في تخصصات: (المالية، والإدارية)، ويفضل وجود خبرات سابقة؛ وذلك للعمل لدى فروع المصرف في كل من تبوك، والجوف.

وأبرزت إدارة المصرف، أن الوظائف المتاحة على مسمى:

– ممثل خدمات مبيعات (فرع تبوك).

– ممثل خدمات مبيعات (فرع الجوف).

وأوضحت إدارة المصرف، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الأحد الموافق 1 ديسمبر 2019م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 19 ديسمبر 2019م.

وأشارت إدارة المصرف إلى أنه للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)