وظائف شاغرة بكلية الملك خالد العسكرية

أعلنت كلية الملك خالد العسكرية بالرياض، التابعة لوزارة الحرس الوطني، عن توفر عدد (8) وظائف شاغرة، والمشمولة بسلم رواتب الموظفين العام (الوظائف الإدارية والفنية)، وذلك وفق مسميات الوظائف التالية:
. مدقق شؤون الموظفين (المرتبة الثامنة).
. فني مختبر أحياء (المرتبة السابعة).
. فني مختبر فيزيائي (المرتبة السابعة).
. باحث شؤون موظفين مساعد (المرتبة السادسة).
. مدرب رياضي (عدد وظيفتين/ المرتبة السادسة).
. مراقب شؤون الموظفين (المرتبة السادسة).
. فني مختبر فيزيائي (المرتبة الخامسة).
وبينت الكلية أن المؤهلات والشروط المطلوبة هي:
– خريجو الدبلومات المتوسطة بعد الثانوية العامة وما يعادلها (حسب احتياج الجهة مما تضمنه دليل تصنيف الوظائف).
– خريجو الدرجة الجامعية (درجة البكالوريوس) (حسب احتياج الجهة مما تضمنه دليل تصنيف الوظائف).
– خريجو الدبلومات العليا بعد الدرجة الجامعية (احتياج الجهة مما تضمنه دليل تصنيف الوظائف).
– خريجو الدرجة الجامعية (درجة الماجستير) (احتياج الجهة مما تضمنه دليل تصنيف الوظائف).
– الوظائف المعلن عنها للمراتب (السادسة، السابعة، الثامنة) تتطلب اختبار القدرة المعرفية الخاص بالخدمة المدنية.
– الأولوية في الترشيح للتخصصات الغير تربوية ومن ثم للتربوية.
– يشترط توفر قرار معادلة من وزارة التعليم للحاصلين على درجاتهم العلمية من خارج المملكة.
– جميع الوظائف المعلنة تتطلب مقابلة شخصية، وسيتم دعوة أكثر من متقدم على كل وظيفة من المتقدمين الأعلى نقاطًا.
– ستتم عملية مطابقة بيانات المرشحين خلال إجراء المقابلات الشخصية، وفي حال اختلاف البيانات، أو عدم اجتياز المقابلة الشخصية سيتم استبعاد المرشح.
– الترشيح النهائي سيتم بعد الانتهاء من (مطابقة البيانات، والمقابلات الشخصية).
وأوضحت الكلية أن التقديم يبدأ الساعة الثامنة (صباحًا) يوم الأحد الموافق 1441/05/03هـ، وينتهي الساعة 12 (مساءً) يوم الخميس الموافق 1441/05/07هـ، وذلك عبر منظومة جدارة بموقع وزارة الخدمة المدنية: (هنا)
ولمعرفة تفاصيل أكثر، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).
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