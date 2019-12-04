وظائف شاغرة بمدينة الملك سعود الطبية

المواطن - خالد الأحمد

أعلنت مدينة الملك سعود الطبية بالرياض، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف صحية وإدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة درجة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر المدينة الطبية في مدينة الرياض.

وأبرزت المدينة الطبية، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– أخصائي/ فني صدى القلب: درجة البكالوريوس في تخصصات: (تقنية صدى القلب والأوعية الدموية، أو الأشعة التخصصية)، أو أي مجال ذي الصلة.

– أخصائي إدارة التغيير: درجة البكالوريوس في تخصص إدارة الأعمال.

– أخصائي إدارة المشاريع: درجة البكالوريوس في تخصص إدارة الأعمال.

وأوضحت المدينة، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 4 ديسمبر 2019م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 17 ديسمبر 2019م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).