وظائف شاغرة بمستشفى الملك فهد التخصصي

المواطن- خالد الأحمد

أعلن مستشفى الملك فهد التخصصي بالدمام (التجمع الصحي الأول بالمنطقة الشرقية)، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف صحية وإدارية شاغرة للسعوديين ولغير السعوديين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير والدكتوراه والبورد في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى مستشفى الملك فهد التخصصي، ومستشفى الخفجي العام، ومستشفى القطيف المركزي، ومستشفى النعيرية العام، والتجمع الصحي الأول.

وأبرزت إدارة المستشفى، أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– محلل بيانات.

– استشاري طوارئ.

– مدير جودة التمريض.

– أخصائي أشعة فوق صوتية.

– استشاري جراحة الأوعية الدموية.

– أخصائي إسعاف وطب طوارئ.

– طبيب نائب أشعة.

وأوضحت إدارة المستشفى، أن التقديم مُتاح عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 10 ديسمبر 2019م؛ والتقديم مُستمر حتى تاريخ 23 ديسمبر 2019م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)