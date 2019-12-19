وظائف شاغرة في الخطوط الجوية السعودية

وظائف شاغرة في الخطوط الجوية السعودية

2019/12/19
الساعة 7:43 مساءً
- ‎فيالمراسلون, حصاد اليوم, وظائف
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المواطن - خالد الأحمد

أعلنت شركة الخطوط الجوية العربية السعودية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفر وظائف شاغرة للسعوديين، على مسمى “أخصائي عمليات الطيران”؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في عدد من مدن المملكة.

وأبرزت الشركة أن الوظائف المتاحة لحمَلة درجة البكالوريوس أو الماجستير في تخصصات: (الطيران، هندسة الطيران)، ولا يشترط وجود خبرات سابقة.

وأوضحت الشركة، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 15 يناير 2020م.

وأشارت الشركة إلى أنه للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، الدخول على الرابط التالي: (هنا).

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