#وظائف شاغرة لدى الشركة السعودية للكهرباء

#وظائف شاغرة لدى الشركة السعودية للكهرباء

2019/12/10
الساعة 6:40 مساءً
- ‎فيالمراسلون, حصاد اليوم, وظائف
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المواطن - خالد الأحمد

أعلنت الشركة السعودية للكهرباء، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة، لحملة درجة البكالوريوس ودرجة الماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى المركز الرئيسي للشركة في مدينة الرياض.

وأبرزت شركة الكهرباء، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– أخصائي المحاسبة: درجة البكالوريوس أو الماجستير في تخصص المحاسبة.

– محلل تدريب: درجة البكالوريوس أو الماجستير في تخصص الهندسة الكهربائية.

– محلل تطوير الأعمال: درجة البكالوريوس أو الماجستير في تخصصات: (إدارة الأعمال، الإدارة).

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 9 ديسمبر 2019م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).

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