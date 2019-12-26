وظائف شاغرة لدى الهيئة الملكية بالجبيل

وظائف شاغرة لدى الهيئة الملكية بالجبيل

2019/12/26
الساعة 9:55 مساءً
- ‎فيالمراسلون, حصاد اليوم, وظائف
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المواطن - خالد الأحمد

أعلنت الهيئة الملكية بالجبيل، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف صحية وفنية شاغرة للسعوديين ولغير السعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى برنامج الخدمات الصحية للهيئة الملكية، ومعاهد وكليات الهيئة الملكية بمحافظة الجبيل.

وأبرزت الهيئة، أنّ الوظائف المتاحة على مسمى:

. أخصائي أول الأمراض العصبية: شهادة الماجستير في الطب الباطني، أو المجالات ذات الصلة.

. فني مختبر- لحام: شهادة الدبلوم في تخصص اللحام.

. أخصائي صحة الأسنان: شهادة البكالوريوس في تخصص طب الأسنان.

وأوضحت الهيئة، أن التقديم متاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الخميس الموافق 26 ديسمبر 2019م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 1 يناير 2020م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).

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