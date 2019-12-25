وظائف شاغرة لدى برنامج التأهيل والإحلال

المواطن - خالد الأحمد

أعلن برنامج التأهيل والإحلال لتوطين الوظائف في الهيئة الملكية بمحافظة الجبيل، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وفنية شاغرة للرجال والنساء، من حمَلة شهادة الدبلوم في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى “الشركة العربية للتموين والمقاولات المعمارية، أساكو، ومصنع السياج الذهبي لتشكيل ومعالجة المعادن” في محافظة الجبيل الصناعية.

وأبرز البرنامج، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– موظف استقبال (للنساء): شهادة الدبلوم في تخصص إدارة عامة.

– مشغل آلات (عدد وظيفتين/ للرجال): شهادة الدبلوم في تخصص الهندسة الميكانيكية.

– فني لحام (عدد وظيفتين/ للرجال): شهادة الدبلوم في تخصص لحام صناعي.

وأوضح البرنامج، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعه الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الأربعاء الموافق 25 ديسمبر 2019م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 4 يناير 2020م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).

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