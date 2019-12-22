وظائف شاغرة لدى شركة ندى في 3 مدن

المواطن - خالد الأحمد

أعلنت شركة ندى للإنتاج والتصنيع الزراعي والغذائي، التابعة لمجموعة شركات العثمان القابضة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر عدد من الوظائف الشاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة الثانوية العامة، ولا يشترط وجود خبرات سابقة؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في كل من الرياض، وتبوك، والخبر.

وأبرزت الشركة أنّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– مروج مبيعات تجارية (عدد 5 وظائف/ الرياض).

– مروج مبيعات تجارية (عدد 3 وظائف/ الخبر).

– مروج مبيعات تجارية (تبوك).

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم متاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الأحد الموافق 22 ديسمبر 2019م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 22 مارس 2020م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).

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