وظائف شاغرة لدى فنادق هيلتون

المواطن - خالد الأحمد

أعلنت شركة هيلتون للفنادق والمنتجعات والضيافة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف شاغرة للسعوديين والمقيمين، من حمَلة شهادات الثانوية العامة والدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الفنادق بالمملكة في كل من مكة المكرمة، والرياض، وجدة.

وبيّنت الشركة، أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مشرف التدبير المنزلي (مكة المكرمة).

– مدير المكتب الأمامي (مكة المكرمة).

– مساعد مدير المكتب الأمامي (الرياض).

– سائق خدمة الضيوف (جدة).

– مدير عام (جدة).

– مشرف مشتريات المأكولات والمشروبات (الرياض).

– منسق أنظمة المشتريات (الرياض).

– مدير عمليات الإقامة (الرياض).

وأوضحت الشركة، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الخميس الموافق 26 ديسمبر 2019م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يمكن الدخول من خلال هذا الرابط التالي: (هنا).

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