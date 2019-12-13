#وظائف شاغرة للجنسين بالخطوط الجوية السعودية

#وظائف شاغرة للجنسين بالخطوط الجوية السعودية

2019/12/13
الساعة 10:39 مساءً
- ‎فيالمراسلون, حصاد اليوم, وظائف
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المواطن- خالد الأحمد

أعلنت شركة الخطوط الجوية العربية السعودية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفر عدد من الوظائف الشاغرة للرجال والنساء، على مسمى “طاهٍ جوي”؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في عدد من مدن المملكة.

وأبرزت الشركة أن الوظائف المتاحة لحمَلة الدرجة الجامعية في تخصص ذي الصلة، مع وجود خبرات سابقة.

وأوضحت الشركة، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 12 ديسمبر 2019م.

وأشارت الشركة إلى أنه للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، الدخول على الرابط التالي: (هنا)

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