وظائف شاغرة للجنسين بجامعة #المجمعة

أعلنت جامعة المجمعة عن توفر عدد من الوظائف الشاغرة على بند الأجور والمستخدمين للرجال والنساء، وذلك وفق مسميات الوظائف التالية:
. مراسل مكتبي (للجنسين).
. سائق (للرجال).
وبينت الجامعة أن الشروط المطلوبة هي:
– أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.
– ألّا يزيد مؤهل المتقدم على الثانوية العامة.
– ألّا يقل عمر المتقدم عن 20 عامًا، ولا يزيد عن 40 عامًا.
– ألّا يكون موظفًا حكوميًا أثناء وقت التقديم.
– ألّا يكون مفصولًا من جهة أخرى لأسباب تأديبية.
– يجب على المتقدم أن يكون حسن السيرة والسلوك وألّا يكون عليه سوابق لدى الجهات الأمنية.
– سلامة الحواس وعدم وجود إعاقة تمنعه من العمل المتقدم إليه.
– اجتياز الفحص الطبي.
– أن يكون سكن المرشح في مقر الوظيفة المتقدم عليها مع إحضار ما يثبت ذلك.
– أن يكون التقديم على وظيفة واحدة فقط وسوف يتم استبعاد الطلبات المتكررة.
– ألّا يكون المتقدم متقاعدًا من وظيفة حكومية أو التأمينات الاجتماعية.
– أن يكون مستعدًا للقيام بمهام الوظيفة.
– سيتم استبعاد من يثبت لديه مؤهل اعلى من الثانوية بعد مخاطبة وزارة الخدمة المدنية.
– وجود خبرة لبعض الوظائف وتكون مصدقة من جهة معتمدة.
وأوضحت الجامعة أن التقديم متاح خلال الفترة من 15/ 4/ 1441هـ إلى 17/ 4/ 1441هـ، وذلك عبر الدخول على الرابط التالي: (هنا)
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