وظائف شاغرة للجنسين بجامعة بيشة

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت عمادة الموارد البشرية بجامعة بيشة عن حاجتها لسد احتياج الكليات بالكفاءات ذات المؤهلات العليا من المتعاونين والمتعاونات، في الفصل الدراسي الثاني للعام 1440/ 1441هـ، وفق التخصصات المتاحة على الموقع.

وأبرزت العمادة أن الشروط المطلوبة هي:

– أن يكون حاصلًا على شهادة الدكتوراه أو الماجستير من جامعة سعودية أو جامعة أخرى معترف بها.

– ألا يقل تقديره عن جيد جدًّا في مرحلة البكالوريوس.

– أن يكون حاصلًا على موافقة جهة عمله (للموظفين في القطاعين الحكومي والخاص).

– أن يجتاز المقابلة الشخصية ويكون الترشيح حسب الأفضلية وفق العناصر التالية:

. المعدل التراكمي 40%.

. اختبار القدرات الجامعية أو ما يعادلها 30% لحملة البكالوريوس.

. المؤهلات والخبرات (10% لحملة البكالوريوس، و40% لحملة الماجستير والدكتوراه).

. المقابلة الشخصية 20%.

وبينت العمادة أن الوثائق المطلوبة عند التقديم هي:

– صور المؤهلات العلمية.

– صور الخبرات العملية.

– صورة من الهوية.

– خطاب موافقة جهة العمل.

وأوضحت العمادة أن التقديم يبدأ يوم الأحد 25/ 4/ 1441هـ الموافق 22/ 12/ 2019م، وينتهي مساء الخميس 29/ 4/ 1441هـ الموافق 26/ 12/ 2019م الساعة الثانية عشرة ليلًا، وذلك عبر منصة تعاون الإلكترونية في موقع عمادة الموارد البشرية من خلال الرابط التالي: (هنا)

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