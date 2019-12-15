وظائف شاغرة للجنسين بشركة ميدغلف

المواطن - خالد الأحمد

أعلنت شركة المتوسط والخليج للتأمين وإعادة التأمين التعاوني “ميدغلف”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للرجال والنساء، من حملة درجة البكالوريوس في تخصص ذي الصلة، مع وجود خبرات سابقة؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في كل من الرياض، وجدة، والخبر.

وأبرزت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– قائد فريق مبيعات التجزئة (الرياض).

– قائد فريق مبيعات التجزئة (جدة).

– قائد فريق مبيعات التجزئة (الخبر).

وأوضحت الشركة، أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الأحد الموافق 15 ديسمبر 2019م.

وأفادت الشركة أنه للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).