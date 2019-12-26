وظائف شاغرة للجنسين بمدينة الملك سعود الطبية

المواطن - خالد الأحمد

أعلنت مدينة الملك سعود الطبية بالرياض، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين والسعوديات، من حمَلة شهادة الدبلوم ودرجة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر المدينة الطبية في مدينة الرياض.

وأبرزت المدينة الطبية، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– سكرتير (للرجال): شهادة الدبلوم في تخصصات: (السكرتارية الطبية، أو السكرتارية التنفيذية، أو إدارة المكاتب، أو إدارة الأعمال).

– ممثل خدمة عملاء (للنساء): درجة البكالوريوس في تخصصات: (إدارة الأعمال، اللغة الإنجليزية).

وأوضحت المدينة، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الخميس الموافق 26 ديسمبر 2019م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 9 يناير 2020م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).

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