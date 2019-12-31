وظائف شاغرة للجنسين بمستشفى قوى الأمن

المواطن - خالد الأحمد

أعلن برنامج مستشفى قوى الأمن بالرياض، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف صحية وإدارية شاغرة للرجال والنساء، من حمَلة شهادة الدبلوم ودرجة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر المستشفى في مدينة الرياض.

وأبرزت إدارة المستشفى أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

. رئيس التمريض- العيادات وجراحة اليوم.

. قابلة أولى.

. ممثل البروتوكول- إداري (للسعوديين).

. ممرض مسجل- العيادات الخارجية (للسعوديين).

وأوضحت إدارة المستشفى أنّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الثلاثاء الموافق 31 ديسمبر 2019م.

وأشارت إدارة المستشفى إلى أنه للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).

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