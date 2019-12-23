وظائف شاغرة للمضيفين الجويين بطيران أديل

المواطن - خالد الأحمد

أعلنت شركة طيران أديل، التابعة لشركة الخطوط الجوية العربية السعودية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر عدد (15) وظيفة شاغرة للسعوديين، على مسمى “مضيف جوي/ مقصورة”، من حملة لحملة شهادة الثانوية العامة؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في كل من الرياض، والدمام.

وأبرزت الشركة، أنَّ الشروط المطلوبة هي:

– الحد الأدنى للعمر 23 سنة، الحد الأقصى للعمر 29 سنة.

– الحد الأدنى للطول 165 سم.

– إجادة اللغة الإنجليزية كتابة وتحدثًا، أي لغة إضافية تعتبر ميزة إضافية.

– شخصية لبقة والقدرة على العمل مع الآخرين.

– خبرة سابقة في مجال خدمة العملاء أو المبيعات تعتبر ميزة إضافية.

– صحة ولياقة بدنية جيدة وغير مدخن.

– يجب أن يكون قادرًا على السباحة 50 مترًا بصفة فردية.

وأوضحت الشركة، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الاثنين الموافق 23 ديسمبر 2019م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 21 يناير 2020م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يمكن الدخول على الرابط التالي: (هنا).

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