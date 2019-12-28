وظائف صحية بـ الخدمات الطبية للقوات المسلحة

أعلنت الإدارة العامة للخدمات الطبية للقوات المسلحة عن توفر وظائف صحية شاغرة ، للعمل في المستشفيات التالية :
- مستشفى القوات المسلحة بالجنوب
- ومستشفيات القوات المسلحة بالطائف
• بالمسميات التالية:
– RGN OR KFMH – ممرض/ـــة العمليات مدينة الملك فيصل
– RGN MALE CARDIAC WARD- PKBSCC
– RGN HDU ممرض/ــة العناية الفائقة
– RGN GYNAE WARD
– RGN FCM
– RGN – NICU/ أطفال حديثي الولادة
– RGN PAEDIATRIC CARDIAC WARD
– RGN CCU CARDIAC – PKBSC CENTER
– استشاري جراحة قلب – Cardiac Surgery Consultant
– RGN ER – Faisal
– RGN- POST PARTUM
– RGN ANTE NATAL
– RGN FEMALE CARDIAC WARD – PKBSCC
– MIDWIFE ER
– RGN OB GYNAE CLINIC
– استشاري أشعة تداخلية
– موظفة استقبال العيادات الخارجية
– NURSERY STAFF NURSE 1 / PRINCE SULTAN MILITARY HOSPITAL
– NURSERY STAFF NURSE 1 / PRINCE SULTAN MILITARY HOSPITAL
– فني تمريض / NURSE TECHNICIAN
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