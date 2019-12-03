وظائف صحية شاغرة بمستشفى الملك عبدالله

المواطن- خالد الأحمد

أعلن مستشفى الملك عبدالله الجامعي، التابع لجامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف صحية شاغرة للسعوديين ولغير السعوديين، من حمَلة شهادة الدبلوم ودرجة البكالوريوس ودرجة الماجستير بعدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر المستشفى الجامعي في مدينة الرياض.

وأبرزت إدارة المستشفى، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– فني ثاني صيدلة (للسعوديين): شهادة الدبلوم أو درجة البكالوريوس في تخصص الصيدلة.

– المدير التنفيذي لشؤون التمريض: درجة الماجستير في تخصص التمريض.

وأوضحت إدارة المستشفى، أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 3 ديسمبر 2019م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 8 ديسمبر 2019م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)