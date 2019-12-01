وظائف صحية شاغرة للجنسين بجامعة #الطائف

المواطن - خالد الأحمد

أعلنت جامعة الطائف عن توفر وظائف صحية شاغرة “أطباء أسنان” للرجال والنساء، وترغب الجامعة في شغلها عن طريق المسابقة بالمواطنين السعوديين المؤهلين، من غير الموظفين، وفق مسميات الوظائف التالية:

– طبيب نائب (نساء).

– طبيب مقيم (رجال).

– طبيب مقيم (نساء).

وبينت الجامعة أن المستندات المطلوب إرفاقها بصيغة (PDF) هي:

. صورة واضحة من المؤهل العلمي المطلوب للوظيفة.

. صوره من التصنيف والتسجيل المهني ساري المفعول من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.

. صورة واضحة من الهوية الوطنية.

. صورة من الخبرات العملية المطلوبة لكل وظيفة، ويشترط للخبرات غير الحكومية إرفاق بيان يثبتها من التأمينات الاجتماعية وخطاب من جهة العمل موضح به مسمى الوظيفة ومحدد به بداية الخبرة ونهايتها باليوم والشهر والسنة.

وأوضحت الجامعة أن التقديم متاح عبر موقع الجامعة الإلكتروني، وذلك بدءًا من يوم الأحد الموافق 11/ 04/ 1441هـ، وتنتهي يوم الخميس الموافق 15/ 04/ 1441هـ الساعة الثانية ظهرًا.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر، الدخول على الرابط التالي: (هنا).