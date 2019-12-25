وظائف صحية وإدارية شاغرة لدى أرامكو الطبي

المواطن - خالد الأحمد

أعلن مركز جونز هوبكنز أرامكو للرعاية الصحية، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف صحية وإدارية شاغرة للسعوديين ولغير السعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس والماجستير والدكتوراه في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع المركز في كل من الظهران، والأحساء.

وأبرز المركز، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

. طبيب – أمراض النساء والتوليد (الظهران).

. طبيب وحدة العناية المركزة- التخدير (الأحساء).

. مساعد معدات الرعاية التنفسية (الأحساء).

. أخصائي اتصالات (الظهران).

. أخصائي عناية مركزة حديثي الولادة (الظهران).

. ممرض أول- العناية المركزة (الظهران).

وأوضح المركز، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعه الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الأربعاء الموافق 25 ديسمبر 2019م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).

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