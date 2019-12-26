وظائف صحية وإدارية في المستشفى الجامعي بالسيح
آخر موعد لتلقي الطلبات يوم الخميس المقبل

وظائف صحية وإدارية في المستشفى الجامعي بالسيح

2019/12/26
الساعة 2:15 مساءً
- ‎فيحصاد اليوم, وظائف
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المواطن - واس

تبدأ جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز بالخرج الأحد القادم ،استقبال طلبات المتقدمين والمتقدمات على الوظائف الصحية والإدارية على برنامج التشغيل المباشر في المستشفى الجامعي بمدينة السيح، عن طريق المسابقة الوظيفية لمن تتوفر لديهم المؤهلات العلمية والخبرات العملية المطلوبة، وذلك من خلال بوابة التوظيف الالكترونية على موقع الجامعة هنا
‏ودعت الجامعة من تتوفر فيهم الشروط المطلوبة من المواطنين والمواطنات ولديهم الرغبة في الدخول بالمسابقة الوظيفية تسجيل بياناتهم عبر النظام الالكتروني للتوظيف بالجامعة، وإرفاق المستندات والوثائق المطلوبة ، مشيرة إلى أن آخر موعد لتلقي الطلبات يوم الخميس 7 / 5 / 1441 هـ.

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