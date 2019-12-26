وظائف صحية وإدارية للجنسين بـ جامعة الأمير سطام
يشترط اجتياز الاختبارات التحريرية والمقابلة الشخصية

وظائف صحية وإدارية للجنسين بـ جامعة الأمير سطام

2019/12/26
الساعة 10:24 مساءً
- ‎فيحصاد اليوم, وظائف
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جامعة الأمير سطام
المواطن - الرياض

أعلنت جامعة الأمير سطام عن وظائف صحية وإدارية للرجال والنساء شاغرة للجنسين، من خلال برنامج التشغيل الذاتي، من أجل العمل في المستشفى الجامعي وذلك وفق التفاصيل والمعلومات الموضحة أدناه:

شروط التقديم :-

  1. – الحصول على الحد الأدنى للمؤهلات وأن تكون الخبرات في ذات الوظيفة.

  2. – الحصول على التصنيف المهني من قبل الهيئة العامة للتخصصات الصحية (ساري المفعول).

  3. – اجتياز الاختبارات التحريرية والمقابلة الشخصية.

تاريخ التقديم :-

يوم الأحد 1441/05/03هـ حتى يوم الخميس 1441/05/07هـ.

رابط التقديم :- (اضغط هنا).

 

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