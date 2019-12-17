وظائف فنية شاغرة لدى برنامج التأهيل والإحلال

وظائف فنية شاغرة لدى برنامج التأهيل والإحلال

2019/12/17
الساعة 10:03 مساءً
- ‎فيالمراسلون, حصاد اليوم, وظائف
2
طباعة
المواطن- خالد الأحمد

أعلن برنامج التأهيل والإحلال لتوطين الوظائف في الهيئة الملكية بمحافظة الجبيل، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف فنية شاغرة للرجال، من حمَلة شهادة الثانوية العامة وشهادة الدبلوم في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى “الشركة العربية للتموين والمقاولات المعمارية- أساكو، وشركة أساس العالمية المحدودة” في محافظة الجبيل الصناعية.

وأبرز البرنامج، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– فني متعدد المهن.

– مراقب عمال الأعمال الكهربائية.

– فني الدائرة التلفزيونية المغلقة.

– مشغل معدات ثقيلة.

– فني كهربائي.

وأوضح البرنامج، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعه الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الثلاثاء الموافق 17 ديسمبر 2019م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 26 ديسمبر 2019م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

 

تابعنا على
شارك الخبر

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

avatar

2

2 Comment threads
0 Thread replies
0 Followers
 
Most reacted comment
Hottest comment thread
عبدالعزيز الغامدي
ضيف
عبدالعزيز الغامدي

ابغى واحد صاحب امانه يشوف كلامي تعبت كل ما جاني وظيفة أقدم عليها ما يقبل والناس تتوظف وش المعنى من أنها ماتقبل معي

أعجبني0لم يعجبني  رد
21 ساعة
عبدالعزيز الغامدي
ضيف
عبدالعزيز الغامدي

كذب نقدم وتعلق الصفحة

أعجبني0لم يعجبني  رد
22 ساعة


هل قرأت هذا ؟
  • #وظائف شاغرة لدى برنامج التأهيل والإحلال
    •
  • #وظائف شاغرة في برنامج التأهيل والإحلال
    •
  • #وظائف شاغرة لدى برنامج التأهيل والإحلال
    •
  • #وظائف شاغرة في برنامج التأهيل والإحلال
    •
    ِشارك على الفيس بوك
    "> المزيد من الاخبار المتعلقة :