وظائف في بنك الرياض عبر برنامج تمهير
بمسمى محاسب لحملة البكالوريوس

وظائف في بنك الرياض عبر برنامج تمهير

2019/12/16
الساعة 12:13 مساءً
- ‎فيحصاد اليوم, وظائف
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المواطن - الرياض

أعلن بنك الرياض عن توفر ( 4 ) وظائف بمسمى ( محاسب ) لحملة درجة البكالوريوس أو ما يعادلها (مالية)، وذلك عبر تمهير (للتدريب على رأس العمل) ، وفق التفاصيل التالية :

الوظائف للرجال
درجة البكالوريوس أو ما يعادلها / مالية
اللغات الإنجليزية : متوسط
نوع الدوام : دوام كامل
فترة العمل : صباحية
مقر العمل بمدينة الرياض

• وصف التدريب:

تخطيط أنشطة المحاسبة ، والحفاظ على السجلات المالية ومراجعتها، بما في ذلك معالجة الحسابات ، والمساعدة في إعداد البيانات المالية.

• للتقديم من خلال الرابط التالي ( اضغط هنـــا ).

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