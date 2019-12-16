وظائف في بنك الرياض عبر برنامج تمهير

المواطن - الرياض
أعلن بنك الرياض عن توفر ( 4 ) وظائف بمسمى ( محاسب ) لحملة درجة البكالوريوس أو ما يعادلها (مالية)، وذلك عبر تمهير (للتدريب على رأس العمل) ، وفق التفاصيل التالية :
الوظائف للرجال
درجة البكالوريوس أو ما يعادلها / مالية
اللغات الإنجليزية : متوسط
نوع الدوام : دوام كامل
فترة العمل : صباحية
مقر العمل بمدينة الرياض
• وصف التدريب:
تخطيط أنشطة المحاسبة ، والحفاظ على السجلات المالية ومراجعتها، بما في ذلك معالجة الحسابات ، والمساعدة في إعداد البيانات المالية.
• للتقديم من خلال الرابط التالي ( اضغط هنـــا ).
اترك تعليقاً