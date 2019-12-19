وظائف قيادية شاغرة بالهيئة العامة للأوقاف

المواطن - خالد الأحمد

أعلنت الهيئة العامة للأوقاف، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة درجة البكالوريوس في عدد من التخصصات، مع وجود خبرات سابقة؛ وذلك للعمل بفروع الهيئة في كل من الرياض، وجدة.

وأبرزت الهيئة، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:

. مدير فرع- شركة أوقاف للاستثمار (جدة).

. رئيس الأصول العقارية والاستثمار العقاري (الرياض).

وأوضحت الهيئة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الخميس الموافق 19 ديسمبر 2019م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).

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