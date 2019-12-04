#وظائف قيادية شاغرة بمجموعة الزامل

#وظائف قيادية شاغرة بمجموعة الزامل

2019/12/04
الساعة 5:57 مساءً
- ‎فيالمراسلون, حصاد اليوم, وظائف
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المواطن - خالد الأحمد

أعلنت مجموعة شركات الزامل القابضة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للرجال، من حمَلة درجة البكالوريوس في تخصص الهندسة المدنية، أو أي مجال ذي الصلة، مع وجود خبرات سابقة؛ وذلك للعمل بفروع إحدى الشركات التابعة للمجموعة “الخليج العربي للإنشاءات” في محافظة الخبر.

وأبرزت المجموعة، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– مدير مشروع.

– مدير العقود والتقدير.

وأوضحت المجموعة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الأربعاء الموافق 4 ديسمبر 2019م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).

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