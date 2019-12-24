وظائف لحملة البكالوريوس لدى جمعية البر الخيرية

وظائف لحملة البكالوريوس لدى جمعية البر الخيرية

2019/12/24
الساعة 11:43 صباحًا
- ‎فيحصاد اليوم, وظائف
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المواطن - الرياض

أعلنت جمعية البر الخيرية بدوقة عن توفر وظائف إدارية شاغرة لحملة البكالوريوس، للعمل بالمسميات التالية :

الوظائف:
1- مدير تنفيذي:
– سعودي الجنسية.
– درجة البكالوريوس في تخصص الإدارة ، أو أحد التخصصات ذات العلاقة.
– خبرة لا تقل عن سنة في الإدارة.
– أن يكون متفرغاً للدوام خلال 8 ساعات عمل على فترتين.
– يفضل أن يكون لديه خبرة في المجال الخيري.

2- محاسب مالي:
– سعودي الجنسية.
– درجة البكالوريوس في تخصص (المحاسبة) أو أحد التخصصات ذات العلاقة.
– خبرة لا تقل عن سنة في المحاسبة.
– أن يكون متفرغاً للدوام خلال 8 ساعات عمل على فترتين.
– يفضل أن يكون لديه خبرة في المجال الخيري.

» للتقديم من خلال الرابط التالي ( هنا )

 

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