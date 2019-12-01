وظائف لدى شركة التعاونية للتأمين

المواطن - الرياض
أعلنت شركة التعاونية للتأمين عن توفر وظائف شاغرة ، للعمل بمدينة الرياض، وفق المسميات التالية :
1 – Senior Integration & BPM Developer
- درجة البكالوريوس في علوم الحاسبات أو موضوع ذي صلة
- خبرة 3 – 5 سنوات في المجال.
2 – Senior Network Engineer
- درجة البكالوريوس في علوم الكمبيوتر أو إحدى المجالات ذات الصلة.
- خبرة 3 – 5 سنوات في المجال.
3 – Senior Database Administrator
- درجة البكالوريوس في علوم الكمبيوتر أو إحدى المجالات ذات الصلة.
- خبرة 3 – 5 سنوات في المجال.
4 – Product Development Specialist
- درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال أو الإدارة أو أي مجال آخر مشابه.
- خبرة 3 سنوات في المجال.
– للتقديم من خلال الرابط التالي ( هنا ) .
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