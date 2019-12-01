#وظائف لدى شركة التعاونية للتأمين

#وظائف لدى شركة التعاونية للتأمين

2019/12/01
الساعة 9:14 صباحًا
- ‎فيحصاد اليوم, وظائف
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المواطن - الرياض

أعلنت شركة التعاونية للتأمين عن توفر وظائف شاغرة ، للعمل بمدينة الرياض، وفق المسميات التالية :

1 – Senior Integration & BPM Developer

  • درجة البكالوريوس  في علوم الحاسبات أو موضوع ذي صلة
  • خبرة 3 – 5 سنوات في المجال.

2 – Senior Network Engineer

  • درجة البكالوريوس في علوم الكمبيوتر أو إحدى المجالات ذات الصلة.
  •  خبرة 3 – 5 سنوات في المجال.

3 – Senior Database Administrator

  • درجة البكالوريوس في علوم الكمبيوتر أو إحدى المجالات ذات الصلة.
  •  خبرة 3 – 5 سنوات في المجال.

4 – Product Development Specialist

  • درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال أو الإدارة أو أي مجال آخر مشابه.
  •  خبرة 3 سنوات في المجال.

– للتقديم من خلال الرابط التالي ( هنا ) .

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