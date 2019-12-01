وظائف لدى شركة التعاونية للتأمين

الساعة 9:14 صباحًا

المواطن - الرياض

أعلنت شركة التعاونية للتأمين عن توفر وظائف شاغرة ، للعمل بمدينة الرياض، وفق المسميات التالية :

1 – Senior Integration & BPM Developer

درجة البكالوريوس في علوم الحاسبات أو موضوع ذي صلة

خبرة 3 – 5 سنوات في المجال.

2 – Senior Network Engineer

درجة البكالوريوس في علوم الكمبيوتر أو إحدى المجالات ذات الصلة.

خبرة 3 – 5 سنوات في المجال.

3 – Senior Database Administrator

درجة البكالوريوس في علوم الكمبيوتر أو إحدى المجالات ذات الصلة.

خبرة 3 – 5 سنوات في المجال.

4 – Product Development Specialist

درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال أو الإدارة أو أي مجال آخر مشابه.

خبرة 3 سنوات في المجال.

– للتقديم من خلال الرابط التالي ( هنا ) .