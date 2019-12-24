وظائف لدى شركة الراشد للتجارة براتب 11 ألف ريال
عبر البوابة الوطنية للعمل طاقات

وظائف لدى شركة الراشد للتجارة براتب 11 ألف ريال

2019/12/24
الساعة 9:04 صباحًا
- ‎فيحصاد اليوم, وظائف
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المواطن - الرياض

أعلنت شركة الراشد للتجارة والمقاولات عن وجود وظائف شاغرة هندسية بمسمى وظيفي “مهندس كهربائي”، عبر البوابة الوطنية للعمل (طاقات) للعمل في محافظة الجبيل وذلك وفق التفاصيل والمعلومات الموضحة أدناه:

الوظائف الشاغرة :-

– مهندس كهربائي

شروط التقديم :-

– درجة البكالوريوس أو ما يعادلها في تخصص هندسة كهربائية.
– خبرة من 0-1 عام.

مهام الوظيفة :-

– وضع السياسات والإجراءات لضمان الالتزام بلوائح الصحة والسلامة والبيئة والإشراف على تنفيذها.
– إدارة تركيب المعدات والنظم، وإعداد الجداول الزمنية وتقديرات التكلفة.
– وضع نظريات جديدة وتعزيز الأساليب الحالية في هذا المجال.
– تصميم المعدات والنظم، وتحديد معايير الأداء والجودة.
– مباشرة أعمال صيانة المعدات وتصليحها.
مميزات الوظيفة :-

راتب شهري: 11,875 ريالاً.

تاريخ التقديم :-

متاح الآن

رابط التقديم : (اضغط هنا).

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