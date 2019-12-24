وظائف لدى شركة الراشد للتجارة براتب 11 ألف ريال

المواطن - الرياض
أعلنت شركة الراشد للتجارة والمقاولات عن وجود وظائف شاغرة هندسية بمسمى وظيفي “مهندس كهربائي”، عبر البوابة الوطنية للعمل (طاقات) للعمل في محافظة الجبيل وذلك وفق التفاصيل والمعلومات الموضحة أدناه:
الوظائف الشاغرة :-
– مهندس كهربائي
شروط التقديم :-
– درجة البكالوريوس أو ما يعادلها في تخصص هندسة كهربائية.
– خبرة من 0-1 عام.
مهام الوظيفة :-
– وضع السياسات والإجراءات لضمان الالتزام بلوائح الصحة والسلامة والبيئة والإشراف على تنفيذها.
– إدارة تركيب المعدات والنظم، وإعداد الجداول الزمنية وتقديرات التكلفة.
– وضع نظريات جديدة وتعزيز الأساليب الحالية في هذا المجال.
– تصميم المعدات والنظم، وتحديد معايير الأداء والجودة.
– مباشرة أعمال صيانة المعدات وتصليحها.
مميزات الوظيفة :-
راتب شهري: 11,875 ريالاً.
تاريخ التقديم :-
متاح الآن
رابط التقديم : (اضغط هنا).
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