وظائف لدى شركة الراشد للتجارة براتب 11 ألف ريال

المواطن - الرياض

أعلنت شركة الراشد للتجارة والمقاولات عن وجود وظائف شاغرة هندسية بمسمى وظيفي “مهندس كهربائي”، عبر البوابة الوطنية للعمل (طاقات) للعمل في محافظة الجبيل وذلك وفق التفاصيل والمعلومات الموضحة أدناه:

الوظائف الشاغرة :-

– مهندس كهربائي

شروط التقديم :-

– درجة البكالوريوس أو ما يعادلها في تخصص هندسة كهربائية.

– خبرة من 0-1 عام.

مهام الوظيفة :-

– وضع السياسات والإجراءات لضمان الالتزام بلوائح الصحة والسلامة والبيئة والإشراف على تنفيذها.

– إدارة تركيب المعدات والنظم، وإعداد الجداول الزمنية وتقديرات التكلفة.

– وضع نظريات جديدة وتعزيز الأساليب الحالية في هذا المجال.

– تصميم المعدات والنظم، وتحديد معايير الأداء والجودة.

– مباشرة أعمال صيانة المعدات وتصليحها.

مميزات الوظيفة :-

راتب شهري: 11,875 ريالاً.

تاريخ التقديم :-

متاح الآن

رابط التقديم : (اضغط هنا).

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