وظائف لدى شركة ليبارا موبايل السعودية

المواطن - الشرقية

أعلنت شركة ليبارا موبايل السعودية عن توفر وظائف، عبر وكلاء مبيعات مباشرة معتمدة من الشركة، لتسويق منتجاتها وخدماتها بمسمى “مندوبين ومندوبات مبيعات”.

وأوضحت الشركة، أن العمل سيكون في المنطقة الشرقية وفقًا للتفاصيل التالية:

نظام العمل: جزئي بنظام العمولات الشهرية

المدن: الخبر؛ الدمام؛ الأحساء؛ القطيف؛ الجبيل؛ الخفجي؛ النعيرية؛ حفر الباطن.

مميزات العمل:

– ساعات عمل مفتوحة وغير محددة

– عمولة مبيعات مغرية وبدون سقف أعلى

– بدون هدف مبيعات محدد

– بالإضافة إلى عمولة إضافية مرتبطة بالإنتاجية المتميزة

للتقديم على الوظائف ولمزيد من التفاصيل من خلال التواصل على الهواتف التالية ( 0576660707 أو 0576928210).