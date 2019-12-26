وظائف للجنسين لدى الاتحاد السعودي للأمن السيبراني
عبر الموقع الإلكتروني لينكد إن

وظائف للجنسين لدى الاتحاد السعودي للأمن السيبراني

2019/12/26
الساعة 9:17 مساءً
- ‎فيحصاد اليوم, وظائف
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المواطن - الرياض

أعلن الاتحاد السعودي للأمن السيبراني عن وجود وظائف شاغرة بمسمى وظيفي مهندس ضمان الجودة، مصمم واجهات المستخدم عبر الموقع الإلكتروني لينكد إن للعمل بالعاصمة الرياض.

الوظائف الشاغرة :-

1- مهندس ضمان الجودة

  1. – خبرة لا تقل عن سنتين، ويفضل أن يكون ذلك في مجال ضمان الجودة.
  2. – القدرة على العمل مع جميع المستويات الأربعة لاختبارات هندسة البرمجيات.

رابط التقديم :  اضغط هنا

2- مصمم واجهات المستخدم

  1. – خبرة لا تقل عن سنتين كمصمم UI / UX ” مصمم واجهة مستخدم”.
  2. – الكفاءة في تصميم واجهات وبناء نماذج قابلة للنقر باستخدام (Sketch، InVision، Adobe XD، Figma، Illustrator and Zeplin etc).

رابط التقديم :  اضغط هنا

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