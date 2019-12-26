وظائف للجنسين لدى الاتحاد السعودي للأمن السيبراني

المواطن - الرياض

أعلن الاتحاد السعودي للأمن السيبراني عن وجود وظائف شاغرة بمسمى وظيفي مهندس ضمان الجودة، مصمم واجهات المستخدم عبر الموقع الإلكتروني لينكد إن للعمل بالعاصمة الرياض.

الوظائف الشاغرة :-

1- مهندس ضمان الجودة

– خبرة لا تقل عن سنتين، ويفضل أن يكون ذلك في مجال ضمان الجودة. – القدرة على العمل مع جميع المستويات الأربعة لاختبارات هندسة البرمجيات.

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2- مصمم واجهات المستخدم

– خبرة لا تقل عن سنتين كمصمم UI / UX ” مصمم واجهة مستخدم”. – الكفاءة في تصميم واجهات وبناء نماذج قابلة للنقر باستخدام (Sketch، InVision، Adobe XD، Figma، Illustrator and Zeplin etc).

رابط التقديم : اضغط هنا

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