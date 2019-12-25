وظائف للرجال والنساء في شركة اليمامة

المواطن - الخبر

أعلنت شركة اليمامة للأعمال التجارية والمقاولات عن وظائف شاغرة للرجال والنساء للحاصلين على شهادات الثانوية العامة، بمسمى وظيفي مشغل آلات منتجات تصوير عبر البوابة الوطنية للعمل (طاقات)؛ للعمل في محافظة الخبر.

الوظائف الشاغرة:

– مشغل آلات منتجات تصوير.

شروط التقديم:

– شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها.

– بدون خبرة سابقة.

مهام الوظيفة:

– تشغيل المعدات التي تنتج الأفلام الفوتوغرافية وتحميض الصور الفوتوغرافية المطبوعة، ومراقبتها.

– إجراء أعمال الصيانة والتصليحات البسيطة للمعدات، مثل التنظيف وإضافة السوائل.

– تجهيز الأفلام لتحميضها في غرف مظلمة.

– تشغيل معدات تحميض وطباعة الصور الفوتوغرافية، ومراقبتها.

– تنفيذ عملية تحميض الأفلام يدويًّا أو أوتوماتيكيًّا، مثل غمر الأفلام ومادة الصور الخام (النيجاتيف) في المحاليل الكيميائية.

مميزات الوظيفة:

– الراتب 5279 ريالًا.

تاريخ التقديم:

متاح الآن.

رابط التقديم: (اضغط هنا).

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