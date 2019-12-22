وظائف للرجال والنساء لدى شركات بن شيهون

المواطن - الرياض

أعلنت شركات بن شيهون عن وجود وظائف للرجال والنساء بالعديد من التخصصات، عبر الموقع الإلكتروني بوابة التوظيف للعمل في محافظات جدة، والدمام، وجازان، والأحساء، وذلك وفق التفاصيل والمعلومات الموضحة أدناه:

الوظائف الشاغرة :-

– أخصائي الرواتب (للجنسين).

– مهندس مراقبة العمليات (للرجال).

– أمين مستودع فرع (للرجال).

– محاسب فرع (للجنسين).

– بائع ( للجنسين).

– مندوب مبيعات ( للرجال).

– مشرف النقل العام (للرجال).

شروط التقديم :-

– حمَلة شهادات الثانوية العامة والدبلوم والبكالوريوس.

تاريخ التقديم :-

متاح الآن حتى 9 يناير 2020م.

رابط التقديم : (اضغط هنا).

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