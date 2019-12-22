وظائف للرجال والنساء لدى شركة اتحاد الاتصالات

المواطن - الرياض
أعلنت شركة اتحاد الاتصالات من خلال برنامج تمهير ومن خلال طاقات عن وجود 6 وظائف شاغرة للرجال والنساء للعمل في الشركة بالعاصمة الرياض ضمن مسمى وظيفي محلل نظم تقنية المعلومات وذلك وفق التفاصيل والمعلومات الموضحة أدناه:
الوظائف الشاغرة :-
-محلل نظم تقنية المعلومات
مهام الوظيفة :-
– تطوير نظم جديدة لتقنية المعلومات وتحسين النظم الحالية
-جمع الاحتياجات وفهم المتطلبات وتصميم النظم.
شروط التقديم :-
أن يكون المتقدمين أو المتقدمات من حملة شهادة البكالوريوس في الحاسب وتقنية المعلومات اختصاص هندسة حاسب أو ما يعادلها.
تاريخ التقديم : متاح الآن
رابط التقديم : (اضغط هنا).
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