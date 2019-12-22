وظائف للرجال والنساء لدى شركة اتحاد الاتصالات

المواطن - الرياض

أعلنت شركة اتحاد الاتصالات من خلال برنامج تمهير ومن خلال طاقات عن وجود 6 وظائف شاغرة للرجال والنساء للعمل في الشركة بالعاصمة الرياض ضمن مسمى وظيفي محلل نظم تقنية المعلومات وذلك وفق التفاصيل والمعلومات الموضحة أدناه:

الوظائف الشاغرة :-

-محلل نظم تقنية المعلومات

مهام الوظيفة :-

– تطوير نظم جديدة لتقنية المعلومات وتحسين النظم الحالية

-جمع الاحتياجات وفهم المتطلبات وتصميم النظم.

شروط التقديم :-

أن يكون المتقدمين أو المتقدمات من حملة شهادة البكالوريوس في الحاسب وتقنية المعلومات اختصاص هندسة حاسب أو ما يعادلها.

تاريخ التقديم : متاح الآن

رابط التقديم : (اضغط هنا).

تابعنا على تواصل معنا على