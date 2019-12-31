وظائف للرجال والنساء من حملة الثانوية فما فوق

أعلنت شركة الخليج للتموين عن وجود وظائف شاغرة لحملة الثانوية فما فوق وذلك للعمل بفروع الشركة وفق التفاصيل والمعلومات الموضحة أدناه:

الوظائف الشاغرة :-

1- مدير موقع:-

شروط التقديم :-

– بكالوريوس في مجال الغذاء والتغذية أو إدارة فندقية في مجال الأطعمة أو التموين أو التغذية.

– خبرة لا تقل عن أربع سنوات في مجال التغذية بالمستشفيات.

– يشترط إجادة اللغة العربية والإلمام بالإنجليزية.

2- أخصائي / أخصائية تغذية سريرية (علاجية):-

شروط التقديم :-

– بكالوريوس التغذية العلاجية ماجستير في مجال تغذية الإنسان مع خبرة لا تقل عن سنة في مجال العمل بعيادات تغذية المرضى في مستشفى حكومي أو دورات تدريبية في مجال التغذية السريرية لا تقل عن ستة أشهر أو بكالوريوس في مجال الغذاء والتغذية مع دبلوم تغذية سريرية (علاجية)، أو بكالوريوس الطب البشري مع ماجستير أو دبلوم في التغذية السريرية (علاجية) مع خبرة لمدة سنة في مجال تغذية المرضى في مستشفى حكومي، ولا بد أن يكون مصنف من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية (التغذية العلاجية / خدمات الغذاء).

3- أخصائي / أخصائية خدمات غذاء وتغذية:-

شروط التقديم :-

– بكالوريوس في مجال تغذية الإنسان أو بكالوريوس في مجال علوم الأغذية والتغذية أو الاقتصاد المنزلي (شعبة تغذية أو بكالوريوس في تقنية الغذاء والتغذية).

– خبر سنتين في مجال التغذية في المستشفيات.

4- أخصائي / أخصائية سلامة وجودة الغذاء:-

شروط التقديم :-

– بكالوريوس تخصص سلامة أو صحة عامة أو علوم الأغذية والتغذية أو ميكروبولوجي.

– حاصل على دورات تدريبية في نظم جودة وسلامة الغذاء أو الحاسب أو الآيزو 22000 مع خبرة لا تقل عن سنتين في مجال صحة وسلامة الغذاء.

5- مُشرف / مُشرفة وجبات غذائية:-

شروط التقديم :-

– أن يكون حاصلاً على مؤهل كلية أو معهد في مجال الأطعمة أو الإشراف على إعداد وتوزيع الوجبات الغذائية.

– خبرة لا تقل عن سنتين في مجال تقديم الطعام بالمستشفيات أو الفنادق.

6- فني / فنية تغذية:-

شروط التقديم :-

– دبلوم لا يقل عن سنتين ونصف بعد الثانوية العامة من الكليات الصحية تخصص تغذية.

– خبرة لا تقل عن ثلاث سنوات في مجال التغذية في المستشفيات.

7- مُقدم / مُقدمة طعام:-

شروط التقديم :-

– شهادة الثانوية العامة.

– إجادة اللغة الإنجليزية.

– القدرة على التعامل الجيد مع المرضى في مجال تقديم الوجبات.

شروط عامة :-

1- يجب أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.

2- يشترط الحصول على تصنيف الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.

تاريخ التقديم :-

متاح حاليا

طريقة التقديم : تسلم الطلبات باليد لإدارة التغذية بمديرية الشؤون الصحية بمنطقة عسير أو على الفاكس رقم (0172285800)

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