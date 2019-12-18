وظائف مالية وإدارية لدى مصرف الراجحي

المواطن - تبوك

أعلن مصرف الراجحي عن وجود وظائف شاغرة للرجال، لمن يحمل شهادة البكالوريوس حديثي التخرج تخصص الإدارية والمالية ضمن موقعه الإلكتروني (بوابة التوظيف)، للعمل بأقسام المصرف بمحافظتي (تبوك، والجوف)، وذلك وفق التفاصيل التالية:

الوظائف الشاغرة:

1- مُمثل خدمات مبيعات (فرع تبوك):

– درجة البكالوريوس في التخصصات الإدارية والمالية.

– لا يُشترط وجود خبرة سابقة.

2- مُمثل خدمات مبيعات (فرع الجوف):

– درجة البكالوريوس في التخصصات الإدارية والمالية.

– لا يُشترط وجود خبرة سابقة.

تاريخ التقديم :

متاح الآن.

رابط التقديم :

1- مُمثل خدمات مبيعات (فرع تبوك):

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2- مُمثل خدمات مبيعات (فرع الجوف):

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