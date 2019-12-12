#وظائف مضيفات شاغرة للسعوديات بطيران أديل

#وظائف مضيفات شاغرة للسعوديات بطيران أديل

2019/12/12
الساعة 8:03 مساءً
- ‎فيالمراسلون, حصاد اليوم, وظائف
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المواطن - خالد الأحمد

أعلنت شركة طيران أديل، التابعة لشركة الخطوط الجوية العربية السعودية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر عدد (15) وظيفة شاغرة للسعوديات، على مسمى “مضيف خدمات جوية”؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في كل من الرياض، والدمام.

وأبرزت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة لحملة شهادة الثانوية العامة، ولا يشترط وجود خبرات سابقة.

وأوضحت الشركة، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الخميس الموافق 12 ديسمبر 2019م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 15 فبراير 2020م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يمكن الدخول على الرابط التالي: (هنا).

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