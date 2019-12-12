وظائف معيد شاغرة في جامعة #القصيم

المواطن - واس

أعلنت جامعة القصيم، توفر عدد من الوظائف الشاغرة بمختلف التخصصات بمسمى ” معيد ” في عدد من كليات الجامعة للجنسين، لشغلها بكفاءات وطنية مؤهلة علمياً وعملياً، وذلك في 37 تخصصا.

ويبدأ استقبال طلبات التقديم على هذه الوظائف اعتباراً من الأحد القادم ، حتى الأحد 3 جمادى الأول 1441هـ، وذلك من خلال الرابط (هنا) .

وأكدت الجامعة على المتقدمين أنه لن ينظر في أي طلب لا تنطبق عليه الشروط السابقة، أو لم يرفق جميع الوثائق المطلوبة إلكترونياً عند تعبئة الطلب.

وأشارت الجامعة إلى أنه يجب متابعة موقع الجامعة الإلكتروني وحساب الجامعة في “تويتر” لمعرفة مواعيد الاختبارات والمقابلة الشخصية، إضافة إلى إحضار أصل الهوية الوطنية وأصول الوثائق عند حضور الاختبار التحريري لتدقيقها ومطابقتها.