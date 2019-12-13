وظائف هندسية وإدارية شاغرة بالتصنيع الوطنية

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت شركة التصنيع الوطنية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وإدارية شاغرة للسعوديين ولغير السعوديين، من حمَلة شهادة الدبلوم ودرجة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في كل من الرياض، والجبيل.

وأبرزت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:

. مشرف مدني (الجبيل): درجة البكالوريوس في تخصص الهندسة المدنية.

. مخطط- الصيانة (الجبيل): درجة البكالوريوس في تخصصات: (الهندسة الميكانيكية، هندسة الآلات، الهندسة الكهربائية). أو أي مجال هندسي ذي الصلة.

. أخصائي- حوكمة ومخاطر أمن تقنية المعلومات (الرياض): درجة البكالوريوس في تخصص هندسة الكمبيوتر، أو المجالات ذات الصلة.

. أخصائي- ميكانيكي (الجبيل): درجة البكالوريوس في تخصص الهندسة الميكانيكية، أو ما يعادلها.

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 12 ديسمبر 2019م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)