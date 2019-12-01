وظائف هندسية وإدارية شاغرة لدى ساتورب

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت شركة أرامكو توتال للتكرير والبتروكيماويات (ساتورب)، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وإدارية شاغرة، لحمَلة شهادة الدبلوم ودرجة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الشركة في محافظة الجبيل.

وبيّنت الشركة، أن الوظائف المتاحة على مسمى:

– رسام هندسي: درجة البكالوريوس في تخصص التصميم الهندسي، أو أي مجال هندسي ذي الصلة.

– مدقق التخطيط والفواتير: درجة البكالوريوس في تخصصات: (المحاسبة، الهندسة)، أو ما يعادلها.

– مراقب الوثائق الهندسية: شهادة الدبلوم في تخصص الهندسة، أو ما يعادلها.

وأوضحت الشركة، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 1 ديسمبر 2019م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يمكن الدخول من خلال هذا الرابط: (هنا)